Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

21.08.2025 12:57
Erzurum Kültür Yolu Festivali, farklı etkinliklerle beşinci gününü kutladı ve sanatseverleri buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali 5. gününde düzenlenen etkinliklerle sürdü.

Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor.

Derya Uluğ, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Müzisyen Mehmet Kemiksiz, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda tasavvuf müziğiyle, Osman Korkmaz ve Kubilay Perdakçıoğlu ise Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu.

"Reyhani, Gülhani Programı" kapsamında Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde buluşan aşıklar Ozan Reyhani, Rahim Sağlam, Muhlis Denizer ve Zikri Aliyar saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı, Kurtcebe Turgul'un yazdığı ve Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği "Bence Katil Öldürdü" oyunu sahnelendi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, insan psikolojisinden, günlük hayat ve ilişkileri konu alan "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" etkinliği düzenlendi.

Olimpiyat Parkı'na kurulan "Çocuk Köyü", festivalin beşinci gününde çocuklar için "Bubble Gösterisi" ile "Mirket İş Başında" çocuk tiyatrosu sergilendi. Çocuklar, "Sihirli Şapkalar" etkinliğinde ise renkli kartonlar, pullar, tüyler, kurdeleler ve çeşitli malzemelerle kendi karakterlerine özel şapkalarını tasarladı.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde de "Otağ'da Masallar" ile minikleri kelimelerin gücüyle keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Kaynak: AA

