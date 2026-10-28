Erzurum Oltu\'da şarampole devrilen araç takla attı; 1 kişi öldü, 3 ağır yaralı

Erzurum Oltu'da şarampole devrilen araç takla attı; 1 kişi öldü, 3 ağır yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari bir aracın şarampole devrilmesi ve ardından takla atmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Oltu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi Çevre Caddesi'nde şarampole devrildi.
Araç daha sonra takla atarak Karşıyaka Caddesi'ne düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kerim Can Aydın'ın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Barış Şahin, Eylül Ada Bayındır ve Naz Altaş ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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