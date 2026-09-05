Erzurum Oltu'da tır köprü kenarındaki boşluğa devrildi, sürücü yaralandı
Erzurum-Ardahan kara yolu Aşağı Kumlu mevkisinde M.B. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki boşluğa devrildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde köprünün yanındaki boşluğa devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Erzurum- Ardahan kara yolunun Aşağı Kumlu mevkisinde M.B. (64) idaresindeki 25 AEC 425 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarında bulunan boşluğa devrildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda trafik akışı yeniden normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Erzurum Oltu'da tır köprü kenarındaki boşluğa devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?