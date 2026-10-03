Erzurum Palandöken'de kreş öğrencileri organik pazarda yetiştirdikleri ürünleri sattı - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de kreş öğrencileri organik pazarda yetiştirdikleri ürünleri sattı

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Erzurum Palandöken\'de kreş öğrencileri organik pazarda yetiştirdikleri ürünleri sattı
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Erzurum Palandöken'deki kreşin 4-5 yaş grubu öğrencileri, Çocuk Köyü'nde yetiştirdikleri ürünleri okul bahçesindeki Organik Pazar'da satışa sundu. Elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye giderlerinde kullanılacak.

ERZURUM'un Palandöken ilçesinde hizmet veren bir kreşin 4-5 yaş grubu öğrencileri, 'Çocuk Köyü'nde kendi elleriyle yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri okul bahçesinde kurdukları 'Organik Pazar'da satışa sundu. Çocukların 'Gel vatandaş, hayır işi' diye satışa sunduğu ürünler ilgi gördü. Patatesten karpuza, biberden domatese kadar çok sayıda ürünün yer aldığı pazardan elde edilecek gelir, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye giderlerinde kullanılacak.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde faaliyet gösteren kreşin yönetimi, çocuklara üretim ve yardımlaşma bilincini kazandırmak amacıyla 20 dönümlük arazide 'Çocuk Köyü' oluşturdu. İlkbaharla birlikte çocuklar, burada patates, kabak, biber, bezelye, marul, domates ve fasulye gibi ürünlerin tohumlarını toprakla buluşturdu. Minikler, haftada 2 gün gittikleri bahçede ürünlerin tohumdan filizlenmesine, büyümesine ve hasat edilmesine tanıklık etti.

Sonbaharın gelişiyle birlikte ürünler öğrenciler tarafından toplandı. Hasat edilen ürünler, kreşin bahçesinde oluşturulan 'Organik Pazar'da satışa çıkarıldı. Pazarda havuç, karpuz, biber, marul, domates, fasulye, dut, kurutulmuş ıhlamur, bal, yumurta ve çocuk köyünde tandırda pişirilen ekmek gibi ürünler yer aldı. Çocukların 'Gel vatandaş, hayır işi' diye satışa sunduğu ürünler büyük ilgi gördü. Veliler, çocukların yetiştirdiği ürünlerden satın almak için sıraya girdi. Veliler hem çocukların emeğine destek olmak hem de sosyal projeye katkı sağlamak amacıyla alışveriş yaptı. Çocuklar ise pazar yerindeymiş gibi tezgahların başına geçerek yetiştirdikleri ürünleri ailelerine sattı.

'ÇOCUKLAR YARDIMLAŞMAYI ÖĞRENİYOR'

Kreş Müdürü Gül Özçelik, projenin geleneksel hale geldiğini belirterek, çocukların üretim sürecini başından sonuna kadar gözlemlediğini söyledi. Özçelik, "Bu bizim geleneksel organik pazarımız. Kurumumuza ait Çocuk Köyü var. Çocuklar orada yetiştirmiş oldukları ürünleri eylül sonunda hasada çevirip burada velilerimize satış yapıyorlar. Elde edilen gelir, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye giderlerinde kullanılacak. Bu aslında bir sosyal proje. Çocuklar yardımlaşmayı öğrenmiş oluyorlar. Pazar yerindeymiş gibi çocuklar kendileri farklı ürünleri ailelerine satıyor" dedi.

Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin önemine değinen Özçelik, "Bu yaş gruplarında çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi çok önemli. Sezon başından itibaren haftada iki gün giderek ürünlerin tohum halini, sulanıp daha sonra yeşermiş halini ve ürüne dönüşmüş halini görüyorlar. Ekip biçmenin, üretmenin ne demek olduğunu öğreniyorlar" diye konuştu.

'GELECEĞİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ADIM'

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yunus Emre Aktaş da çocukların toprakla buluşmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kreşimizin Çocuk Köyü var. Çocuklarımız kendi ürünlerini ekip biçiyor. Hem doğayla yaşamayı öğreniyorlar hem organik besleniyorlar. Yetiştirdikleri ürünleri de bize satıyorlar. Buradan gelen kazanç da hayır işi için kullanılacak. Çok güzel bir harekete biz de eşlik etmiş oluyoruz. Çocuklarımızın 3-4 yaşlardan itibaren organik ürünler yetiştirmeyi, toprakla uğraşmayı, organik beslenmeyi öğrenmeleri bizim için de geleceğimiz için de güzel bir adım."

Minik öğrencilerin tezgah başında sattığı ürünlerden alan veliler ise çocukların emeğine katkı sunmaktan ve alışverişin ihtiyaç sahibi çocukların kırtasiye giderlerine aktarılacak olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA
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