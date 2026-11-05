Erzurum Palandöken\'de yerleşim yerine inen tilki yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum Palandöken'de yerleşim yerine inen tilki yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da gece sıcaklığının sıfırın altına inmesi yaban hayatını olumsuz etkiliyor; bu koşullarda Palandöken ilçesinin Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yerleşim alanına gelen tilki, yiyecek ararken görüntülendi. Binaların önünde bir süre dolaşan tilki ardından gözden kayboldu.
Erzurum'da yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte, olumsuz hava koşulları yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yerleşim yerine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.
Bir süre binaların önünde dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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