Erzurum Tekman'da kavgaya müdahale eden 71 yaşındaki kadın öldü, 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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Erzurum Tekman'da kavgaya müdahale eden 71 yaşındaki kadın öldü, 3 kişi gözaltında

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Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada tarafları ayırmak isteyen 71 yaşındaki kadın yaralandı. Tekman Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan kadının ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isterken silahla yaralanan Asiye İpek (71) hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekman ilçesinin kırsal Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA
Devlet HastanesiGüvenlik3. SayfaErzurumTekmanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Tekman'da kavgaya müdahale eden 71 yaşındaki kadın öldü, 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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