Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası kapsamında kütüphane kuruyor - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası kapsamında kütüphane kuruyor

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan\'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası kapsamında kütüphane kuruyor

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, '23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası' kapsamında okullarda kütüphane kuruyor. Doç. Dr. Sevinç Namlı ve öğrencileri, Dumlu İlkokulu'na kitap bağışında bulunup eğitim yuvasına kütüphane kurdu. Üniversite öğrencileri daha sonra okul öğrencileriyle bir araya gelip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kampanya kapsamında her 23 Nisan'da bir okula kütüphane kurulacak.

23.04.2024 12:18
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Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, " 23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" kapsamında okullarda kütüphane kuruyor.

Doç. Dr. Sevinç Namlı ve öğrencileri, üniversitede "gönüllülük çalışmaları dersi" kapsamında, Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu İlkokulu'na kitap bağışında bulunup eğitim yuvasına kütüphane kurdu.

Üniversite öğrencileri daha sonra okul öğrencileriyle bir araya gelip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilere hediye veren üniversiteli gençler, daha sonra müzik eşliğinde öğrencilerle doyasıya eğlendi.

Kampanya kapsamında her 23 Nisan'da bir okula kütüphane kurulacak.

Etkinliğin koordinatörü ve gönüllülük çalışmaları dersi eğitmeni Doç. Dr. Sevinç Namlı, öğrencilerinin gurur verici çalışmalar yaptığını söyledi.

Çalışmalarından bahseden Namlı, şöyle konuştu:

" Ramazan Bayramı'nda 300 çocuğu giydirmenin yanı sıra, 23 Nisan'da da böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllülük dersini teorik olarak ben ne kadar anlatsam da gençler bir çocuğun kalbine dokundukları zaman gönüllülüğün gerçek anlamını anlayabiliyorlar. Bu kapsamda yaptığımız etkinliklerin ne kadar başarılı olduğunu çocukların ve gençlerin gözlerinden anlayabiliyoruz. Günlerce uğraştığımız etkinliklerin yorgunluğunu o gözlerdeki mutlulukla unutuveriyoruz"

Etkinliğe katılan gençlik lideri Ahmet Efe ise şimdiye kadar binlerce çocuğun yüzünde tebessüm oluşturduklarını anlattı.

Gençlerin gönüllü olduktan sonra kişisel gelişimlerinde ilerlemeler sağladığını gördüklerini dile getiren Efe, "İnsan olmak demek, gönüllü olmak demektir. Kalp herkeste var ama gönül herkeste yok. O yüzden gönlü güzel gençlerimizle ulaşabildiğimiz kadar yüzlerde tebessüm olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, 23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası kapsamında kütüphane kuruyor - Son Dakika

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