Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, kampüs alanının yarısını yerli ve milli tohum üretimi için kullanıyor. Üniversite, tohum teknolojisi ve üretimi üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiren bir laboratuvar kurdu.

17.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ), yaklaşık 1500 dönüm arazisini yerli ve milli tohum üretimine ayırdı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman 'tarım arazisine üniversite kuruluyor' eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını 1500 dekardan fazla bir arazimizi yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tarım yapılan başka bir üniversite yoktur" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2010 yılında çıkardığı yasayla Erzurum Ovası'nda yaklaşık 4 bin dönüm arazi üzerine kuruldu. 'Verimli tarım arazilerine üniversite kuruluyor' tartışmaları arasında ETÜ, 2012 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başladı. 6 fakülte, 1 yüksekokul ve 3 enstitüsünde 5 bine yakın öğrencisi bulunan ETÜ, arazisinin bir bölümünü yerli ve milli tohum üretimine ayırdı. Özel bir tohum firmasıyla Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) tohum teknolojisi ve üretimi Ar-Ge laboratuvarını kuran ETÜ'de deneme amaçlı ekilen 'alturna' tohumundan elde edilen ekmeklik buğdayın hasadı yapıldı.

Ekmekli tohumu yaklaşık 15 yılda geliştirerek 2020 yılında tescilini alan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Serin İklim Tahılları Bölüm Başkanı Dr. Ümran Küçüközdemir, yeni çeşidin bölgeye uyumu ve veriminin sevindirici olduğunu söyledi.

'TOHUM TEKNOLOJİSİ VE ÜRETİMİ AR-GE LABORATUVARINI KURDUK'

Alturna tohumu ekimi yapılan arazide biçerdöverle hasat yapan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, tarımda yerli tohum konusunun ülkenin öncelikli ve kritik alanları arasına girdiğini söyledi. Prof. Dr. Çakmak, "Üniversite olarak biz de tohum teknolojilerinin önemine binaen YÜTAM'da tohum teknolojisi ve üretimi Ar-Ge laboratuvarını kurduk. Bu laboratuvarda yerli tohum teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek ve uygulama sahası da yine kampüs alanımızda tahsis ettiğimiz sahada olacaktır" diye konuştu.

Üniversite kampüsünün belirlenirken yaşanan tartışmaları hatırlatan Çakmak, şunları söyledi:

"Hatırlayacağınız üzere üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman 'tarım arazisine üniversite kuruluyor' eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüs alanımızın neredeyse yarısını yani 1500 dekardan fazla bir arazimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın da son 10 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Zannediyorum arazisinin yarısında teknolojik tarım yapan başka bir üniversite yoktur. Tohum teknolojileri ar-ge laboratuvarımız bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."

Kaynak: DHA

Erzurum, Tarım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
15:48 Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi Olaylı derbinin soruşturması tamamlandı! Fenerbahçeli 2 futbolcunun hapsi istendi
15:42 Wilfried Zaha’nın Galatasaray’dan ayrılmasına imkan yok İşte sebebi Wilfried Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılmasına imkan yok! İşte sebebi
15:31 Alpay Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumrukladığı anın en net görüntüsü Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 11:01:27. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi, yerli ve milli tohum üretimine ayrılan arazisinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement