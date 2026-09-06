Erzurum Uzundere'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Uzundere'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı

Erzurum Uzundere\'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi; Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde su birikintileri oluştu, Erzurum-Artvin karayolunun ilçe merkezindeki bölümünde ulaşım servis yolundan sağlandı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularına kapılan 2 araçta hasar meydana geldi.

Uzundere ilçesine bağlı Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde saat 16.00 sıralarında etkili olan aşırı yağışın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle Erzurum- Artvin karayolunun Uzundere ilçe merkezindeki bölümünde ulaşım servis yolundan sağlandı.

Gölbaşı Mahallesi'nde 2 araç sel sularına kapıldı. Sel suları ve taşınan malzemeler nedeniyle menfez hasar gördü. Gölbaşı Camii yolunda ise yoğun rüsubat birikmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve sel sularının oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Uzundere, Gölbaşı, Erzurum, Artvin, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Uzundere'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı
Gram gram altın topluyor İşte en verimli iki ilçe Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:55:48. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Uzundere'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement