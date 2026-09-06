Erzurum Uzundere\'de sağanak sonrası sel, iki araç hasar gördü, yollar kapandı

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularına kapılan 2 araçta hasar meydana geldi.

Uzundere ilçesine bağlı Balıklı, Çamlıyamaç, Dikyar, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde saat 16.00 sıralarında etkili olan aşırı yağışın ardından sel meydana geldi. Sel nedeniyle Erzurum- Artvin karayolunun Uzundere ilçe merkezindeki bölümünde ulaşım servis yolundan sağlandı.

Gölbaşı Mahallesi'nde 2 araç sel sularına kapıldı. Sel suları ve taşınan malzemeler nedeniyle menfez hasar gördü. Gölbaşı Camii yolunda ise yoğun rüsubat birikmesi nedeniyle ulaşım sağlanamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve sel sularının oluşturduğu hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.