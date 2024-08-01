Erzurum Valiliği, İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı

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Erzurum Valiliği, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, taziye dileklerinde bulunuldu.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Hayatını Özgür Filistin davasına adayan ve bu yolda ömrü boyunca mücadele eden, soykırımcı İsrail'in menfur saldırısıyla şehitler kervanına katılan Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına ve İslam ümmetine taziye dileklerimizi iletiyoruz. Davası davamız, emaneti emanetimizdir. Mekanı cennet, derecesi ali olsun. Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün özgürlüğüne kavuşacağı günler yakındır inşallah."