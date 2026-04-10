Erzurum Valisi Baruş, Sosyal Hizmetlerde Kapsamlı Çalışmaları Değerlendirdi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, il genelindeki sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir brifing aldı. İl Müdürü Hasan Aykut tarafından sunulan brifingde, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda dezavantajlı birey ve gruplara yönelik hizmetler, yürütülen projeler ve saha uygulamaları ayrıntılı şekilde ele alındı. İl Müdürlüğü bünyesindeki 605 personel ile çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehabilite edici hizmetlerin etkin ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğü ifade edildi.

Aile ve toplum hizmetleri kapsamında, Aile Eğitim Programı ile 2 bin 372 kişiye ulaşılarak bilinçlendirme çalışmaları yapıldığı, aile danışmanlığı hizmetleriyle 93 kişiye birebir rehberlik ve psikososyal destek sunulduğu belirtildi. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve doğum yardımlarıyla ailelere ekonomik katkı sağlandığı aktarıldı. Çocuk hizmetlerinde, 219 çocuğun kuruluş bakımında, bin 925 çocuğun aile yanında desteklendiği, koruyucu aile hizmetlerinden 67 çocuğun yararlandığı vurgulandı.

Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında, 5 bin 909 vatandaşın evde bakım hizmetinden yararlandığı, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yüzlerce kişiye yatılı hizmet sunulduğu ifade edildi. Kadına yönelik hizmetlerde, şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülürken, şehit yakınları ve gazilere istihdam, sosyal destek ve psiko-sosyal danışmanlık gibi hizmetler etkin şekilde sunulduğu belirtildi. Vali Baruş, bu çalışmaların toplumun her kesimine dokunduğunu vurgulayarak, hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.