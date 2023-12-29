 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde kan bağışında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde kan bağışında bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında 41'inci kez kan bağışında bulundu. Çiftçi, kan vermenin önemine dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışına davet etti. Ayrıca, Çiftçi, 40'ıncı bağışında aldığı altın madalya ve beratının ardından hedefinin 45'inci bağış olduğunu belirtti ve kampanyayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde kan bağışında bulundu
29.12.2023 - 16:57,
Abone Ol

Bu zamana kadar yaptığı kan bağışlarıyla çeşitli madalya ve beratı bulunan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kent merkezine 120 kilometre uzaklıktaki Karayazı ilçesine giderek 41'inci bağışını yaptı.

Karayazı Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Erzurum Şubesince düzenlenen kampanya kapsamında Çiftçi, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kan vermenin önemine dikkati çekmek için ilçeye giden Çiftçi, 41'inci kan bağışında bulunup burada kendisini karşılayan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 41'inci kan bağışını Karayazı ilçesinde verdiğini söyledi.

Sağlıklı ve sıhhatli olduğu sürece kan bağışlarına devam etmeyi düşündüğünü anlatan Çiftçi, "Eğer sağlıkları, sıhhatleri yerindeyse ve bağışlayabilecek durumdalarsa, Karayazılı vatandaşlarımızı ve bütün Erzurumluları kan bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

"Hedef 45, kan ver, can ver diyorum"

Kan bağışının bir insanlık ve vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kızılayımız böyle kan bağışı yapanlara aynı zamanda bir jest de yapıyor. 10 defa bağışta bulunanlara bronz madalya, 25 defa yapanlara gümüş madalya, 35 defa bulunanlara da altın madalyayla ödüllendiriyorlar. Ben Erzurum'dayken 40'ıncı bağışımda geçenlerde hem altın madalyamı hem de beratımı verdiler. İnşallah darısı 45'inci bağışa o zaman da bir beraat verecekler. Hedef 45, kan ver, can ver diyorum."

Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür eden Çiftçi, 3 ay sonraki Oltu ilçesinde düzenlenecek kan bağışına da katılacağını aktardı.

Etkinliğe, Karayazı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muammer Sarıdoğan, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurum Valiliği, Mustafa Çiftçi, Karayazı, Valilik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde kan bağışında bulundu - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:01:06. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı ilçesinde kan bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement