Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından kırsal mahallelerde incelemelerine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından kırsal mahallelerde incelemelerine devam ediyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerdeki incelemelerine bugün de devam etti. Vali Çiftçi, selin etkilediği bölgelerde hasar tespiti yaparak gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Ayrıca, baraj inşaatı alanını da inceleyen Vali Çiftçi, AFAD Kriz Merkezi'nde yapılan toplantıda da ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

17.07.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerdeki incelemelerine bugün de devam etti.

Vali Çiftçi, ilk olarak ziyaret ettiği Tortum ilçesinin Pehlivanlı Mahallesi'nde çizmelerini giyip ekiplerle hasar tespitine katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyip, ekiplere selden etkilenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması talimatı veren Çiftçi, ardından Uzundere ilçesine bağlı Seyitefendi Mahallesi'ne geçti.

Burada da yerleşim alanlarındaki hasarı inceleyen Çiftçi, yetkililere hasar tespiti konusunda talimatlarda bulundu.

Çiftçi, ardından Uzundere Barajı'na geçerek yapımı devam eden baraj inşaatı alanını inceledi, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Narman ilçesinin Alabalık Mahallesi'ni de ziyaret edip selden etkilenen dere yatağı ve civarında incelemelerde bulunan Çiftçi, ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek, bölgeden ayrıldı.

Selden etkilenen Tortum, Uzundere, Narman ilçelerindeki incelemelerin ardından AFAD Kriz Merkezi'ne geçerek daire müdürleriyle yaşanan sel felaketinin son durumu hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Çiftçi, il müdürlerinden konuyla ilgili brifing aldı.

Vali Çiftçi'nin afet bölgesindeki incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Mustafa Çiftçi, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından kırsal mahallelerde incelemelerine devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
16:34 Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:59 İstanbul’daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi İstanbul'daki gece kulübü yangını davasında pişkin savunma: Takdiri ilahi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 20:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından kırsal mahallelerde incelemelerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement