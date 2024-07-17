Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin ardından kırsal mahallelerde incelemelerine devam ediyor

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerdeki incelemelerine bugün de devam etti.

Vali Çiftçi, ilk olarak ziyaret ettiği Tortum ilçesinin Pehlivanlı Mahallesi'nde çizmelerini giyip ekiplerle hasar tespitine katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyip, ekiplere selden etkilenen bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması talimatı veren Çiftçi, ardından Uzundere ilçesine bağlı Seyitefendi Mahallesi'ne geçti.

Burada da yerleşim alanlarındaki hasarı inceleyen Çiftçi, yetkililere hasar tespiti konusunda talimatlarda bulundu.

Çiftçi, ardından Uzundere Barajı'na geçerek yapımı devam eden baraj inşaatı alanını inceledi, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Narman ilçesinin Alabalık Mahallesi'ni de ziyaret edip selden etkilenen dere yatağı ve civarında incelemelerde bulunan Çiftçi, ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek, bölgeden ayrıldı.

Selden etkilenen Tortum, Uzundere, Narman ilçelerindeki incelemelerin ardından AFAD Kriz Merkezi'ne geçerek daire müdürleriyle yaşanan sel felaketinin son durumu hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Çiftçi, il müdürlerinden konuyla ilgili brifing aldı.

Vali Çiftçi'nin afet bölgesindeki incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kurum müdürleri eşlik etti.