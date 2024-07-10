Erzurum ve Ağrı'da Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum ve Ağrı'da Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

Erzurum ve Ağrı'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Palandöken Dağı'nın zirve noktaları ise dolu nedeniyle beyaza büründü. Yağışın etkisiyle dağdan kopan kaya parçaları yola savruldu. Valilik, vatandaşları ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışın durmasını beklerken, sel nedeniyle suya kapılan bir otomobil ekipler tarafından kurtarıldı.

10.07.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken Dağı'nın zirve noktalarında ise dolu etkili oldu.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Palandöken Dağı'nın zirve noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü.

Öte yandan yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları zirveye çıkan yola savruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina çatılarının altına ve iş yerlerine girip yağışın durmasını bekledi.

Öte yandan il merkezine bağı Aşağı Saklıca köyüne bağlı Mamik mezrasında dün meydana gelen selde suya kapılan otomobil, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Palandöken Dağı, su baskını, Erzurum, Ağrı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ağrı'da Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum ve Ağrı'da Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement