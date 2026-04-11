Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı

Erzurum ve Ardahan\'da Kar Yağışı
11.04.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı yolları kapattı, zincirleme kazalar meydana geldi.

ERZURUM ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Erzurum'da 100'e yakın kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezinde kazalar yaşandı.

Erzurum'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Aralıklarla süren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışması başlattı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 211, Konaklı Kayak Merkezi'nde 105 santimetreye ulaştı.

ZİNCİRLEME KAZA OLDU

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde hasarlı kazalar meydana geldi. Palandöken ilçesini Aziziye'nin Dadaşkent bölgesine bağlayan İhsan Doğramacı Bulvarı'nda zincirleme kaza oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

100 KIRSAL MAHALLENİN YOLU KAPANDI

Diğer yandan Erzurum genelinde 100'e yakın kırsal mahallenin yolu kardan kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

KARA YOLLARI KAPANDI

Ardahan'da da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimi aştı. Otomobiller adeta kara gömüldü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle de Ardahan-Şavşat kara yolu, Ardahan-Posof kara yolu ve Göle-Kars yolu ulaşma kapandı. Ağır tonajlı araçlar parklara alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:03:44. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve Ardahan'da Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.