Erzurum ve Çevresinde Ulaşım Sorunu

Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 454 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar nedeniyle 1167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 132, Kars'ta 212, Iğdır'da 13, Tunceli'de 92, Erzincan'da 494 ve Ağrı'da 344 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.