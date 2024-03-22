Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar, her yeri beyaza bürüdü.
Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah etkisini artırdı.
Karla kaplanan kentte vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kars'ta kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars'ta hafta boyunca aralıklarla kar etkili oldu.
Beyaza bürünen şehirde, vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorlandı.
Kars- Digor ve Kars-Erzurum kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.
Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar bitkiler, yollar karla kaplandı.
Çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı
Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Sarıkamışlı Murat Kesemen, kar yağışının 4-5 gündür devam ettiğini belirterek, "Her sabah kalkıp arabalarımızın üzerini, evimizin önündeki karları temizliyoruz. Mart oldu, eski kışlar geri geldi." dedi.
Yaban kuşları da bitki tomurcukları ve esnafın bıraktıkları ekmek kırıntılarıyla beslenmeye çalıştı.
Ardahan ve Ağrı'nın ise yüksek noktalarında kar etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Erzurum ve Kars'ta Kar Yağışı: Her Yer Beyaza Büründü - Son Dakika
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Siteler semtindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenenler ambulanslarla müdahale edilirken, çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Denizli'nin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Pamukkale ilçesinde Denizli-Antalya kara yolunun geçtiği Cankurtaran Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak öğleyin yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşımın aksamaması için önlemler artırıldı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilirken, bazı ağaçların da kar altında kaldığı görüldü.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle aç kalmaya başlayan leyleklere, Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yem bırakıldı. Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, doğal hayatı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti ve benzer çalışmaların yağışın etkisini sürdürmesi durumunda devam edeceğini söyledi.
Kayseri Sıhhi Tesisatçılar Doğalgaz Kaloriferciler Sondaj ve İnşaat Tenekecileri ve Malzemeleri Satıcıları Odası, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara musluk contası dağıttı. Etkinlikte suyun önemi vurgulanarak bilgilendirme yapıldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı da su tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin, Ayvalık köylerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ergin, köylerde ekonomik krizden etkilenen yurttaşların dur demesi gerektiğini vurgulayarak, tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Nevşehir'de bir şahıs, para almak amacıyla yaya geçidinde araçların önüne atlayarak dikkat çekmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından fark edilen ve gözaltına alınan şahıs, şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/1), 24 Mart Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylardan TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.
Gümüşhane'de esnaflık yapan 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki halı sahada gece saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti. Ozulu, uzun süren tedavi sürecinden sonra teşhis konulamadığını ve şikayetlerinin artması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne yönlendirildiğini belirtti. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner tarafından ameliyat edilen Ozulu, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu ve büyük bir rahatlama yaşadığını ifade etti.
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