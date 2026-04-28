Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor Başkanı Dal: 'Erzurum zor deplasman ama hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden'

28.04.2026 09:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, son 10 yılda kar yağışı nedeniyle ertelenen maç olmadığını belirterek, 'zor deplasman' algısının hava şartlarından değil, takımın sahadaki mücadelesinden kaynaklanacağını söyledi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısında şampiyonluk sürecini değerlendirdi. Dal, Erzurum'da kar yağışından dolayı son 10 yılda ertelenen maç olmadığını vurgulayarak, 'Dışarıda sürekli bir 'zor deplasman, hava şartları' algısı oluşturuluyor. Erzurum zor bir deplasmandır ama bu zorluk hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden kaynaklanacaktır' dedi.

Başkan Dal, şampiyonluğun istikrarın sonucu olduğunu belirterek, 'Üç buçuk yıllık süreçte iki buçuk yıl Hakan Kutlu, ardından bir buçuk yıl Serkan Özbalta ile çalıştık. İstikrar başarıyı getirdi. Erzurumspor, 1. Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaşarak şampiyon oldu' ifadelerini kullandı.

Kulübe destek çağrısı yapan Dal, 'Sosyal medyadaki paylaşımlar çoğu zaman bireysel görünürlük sağlıyor. Desteklerin Erzurumspor'un kasasına, futbolcusunun primine, deplasman giderlerine dönüşmesini istiyoruz. Ekonomik anlamda kurumsal bir destek ve organizasyon yapısı oluşturulması gerekiyor' diye konuştu.

Dal, Süper Lig'de saygı çerçevesinde rekabet edeceklerini vurgulayarak, 'Rakiplerimiz kim olursa olsun, onlara saygı gösteriyoruz. Sahamıza gelen her takımı en iyi şekilde ağırlayacağız. Erzurumspor futbol oynayan, mücadele eden ve saygıyı esas alan bir camiadır' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
Tüm gazeteciler uyuşturucuya “Yaklaşma“ dedi Tüm gazeteciler uyuşturucuya "Yaklaşma!" dedi
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu

09:08
Fener taraftarından Tedesco’yu ağlatacak hamle
Fener taraftarından Tedesco'yu ağlatacak hamle
08:58
Fener’den kovulan Tedesco’nun son hareketi olay oldu
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
07:40
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
Halfeti Belediyesi operasyonunda 29 tutuklama! Aralarında eski başkan Şeref Albayrak da var
07:39
Akaryakıta çifte zam Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı sessiz sedasız pompaya yansıdı
06:55
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 09:32:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.