Erzurumspor Başkanı Dal: 'Erzurum zor deplasman ama hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden'

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısında şampiyonluk sürecini değerlendirdi. Dal, Erzurum'da kar yağışından dolayı son 10 yılda ertelenen maç olmadığını vurgulayarak, 'Dışarıda sürekli bir 'zor deplasman, hava şartları' algısı oluşturuluyor. Erzurum zor bir deplasmandır ama bu zorluk hava şartlarından değil, sahadaki mücadeleden kaynaklanacaktır' dedi.

Başkan Dal, şampiyonluğun istikrarın sonucu olduğunu belirterek, 'Üç buçuk yıllık süreçte iki buçuk yıl Hakan Kutlu, ardından bir buçuk yıl Serkan Özbalta ile çalıştık. İstikrar başarıyı getirdi. Erzurumspor, 1. Lig tarihindeki en yüksek puanına ulaşarak şampiyon oldu' ifadelerini kullandı.

Kulübe destek çağrısı yapan Dal, 'Sosyal medyadaki paylaşımlar çoğu zaman bireysel görünürlük sağlıyor. Desteklerin Erzurumspor'un kasasına, futbolcusunun primine, deplasman giderlerine dönüşmesini istiyoruz. Ekonomik anlamda kurumsal bir destek ve organizasyon yapısı oluşturulması gerekiyor' diye konuştu.

Dal, Süper Lig'de saygı çerçevesinde rekabet edeceklerini vurgulayarak, 'Rakiplerimiz kim olursa olsun, onlara saygı gösteriyoruz. Sahamıza gelen her takımı en iyi şekilde ağırlayacağız. Erzurumspor futbol oynayan, mücadele eden ve saygıyı esas alan bir camiadır' dedi.