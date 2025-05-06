Eş-Şara ve Şeybani'den Basketbol Şovu

- Suriye Devlet Başkanı eş- Şara, Şam'da basketbol oynadı

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani'nin başkent Şam'da basketbol oynadığı eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani ile basketbol oynadı. Takım elbiseleri ile dikkat çeken Şara ve Şeybani, dakikalarca basketboldaki hünerlerini sergiledi. Eş-Şara ve Şeybani'nin başkent Şam'da çekilen ve Şeybani'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ikilinin başarılı atışları kameralara yansıdı. Eş-Şara ve Şeybani'nin eğlenceli görüntüleri büyük ilgi topladı.