Eş-Şebab'ın İstihbarat Şefi Öldürüldü - Son Dakika
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Eş-Şebab'ın İstihbarat Şefi Öldürüldü

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Somali istihbaratı, Eş-Şebab'ın liderlerinden Labajir'in operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), terör örgütü Eş-Şebab'ın istihbarat yapılanmasının elebaşı Abdullah Hashi Hersi Labajir'in operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali istihbarat güçleri ile uluslararası ortakların işbirliğinde planlanan operasyonun 23 Ağustos'ta Orta Cubbe bölgesinin Jilib ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda Eş-Şebab'ın sözde "istihbarat şefi" olduğu belirtilen Labajir'in öldürüldüğü ifade edildi.

Labajir'in 2006'da Eş-Şebab'a katıldığı ve örgütün istihbarat birimlerinde çeşitli görevlerde bulunduğu, 2013'te örgütün istihbarat yapılanmasının başına getirildiği kaydedilen açıklamada, Labajir'in uzun yıllar Eş-Şebab'ın bilgi toplama, planlama ve örgüt mensupları arasındaki koordinasyon faaliyetlerinde önemli rol üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, Labajir'in sivillere yönelik saldırılarla bağlantılı suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtilerek, Labajir'in öldürülmesinin Eş-Şebab'ın yönetimi ve istihbarat kapasitesi açısından önemli bir kayıp olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güvenlik, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eş-Şebab'ın İstihbarat Şefi Öldürüldü - Son Dakika

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