ESAB, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını protesto etti

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Konya'da Ehli Sünnet Alimler Birliği (ESAB), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını protesto etti.

ESAB Başkanı Orhan Çeker, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen programda gazetecilere, İsrail'in katliamlarına ve suikastlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

Bir programa katılmak üzere İran'a giden Heniyye'nin, suikasta uğradığını anımsatan Çeker, "Şehit, ölmeden önce cennetteki makamını gören kimsedir. İsrail yok etmeye çalışsa da şehitler ölmez, diridirler. Şehitler aslında ümmetin de dirilişidir ve uyanışıdır. Merhum Heniyye'nin, şehitlik ayetlerini okurken çekilmiş bir videosu var. Sanki şehit olacağını müjdeliyordu." ifadesini kullandı.

Çeker, bu suikastı unutmayacaklarını, 31 Temmuz'un uyanış miladı olacağını belirtti.

Müslümanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Çeker, "Biz ümmet olmadığımız, ırkçılık ve benzeri düşüncelere sahip olduğumuz sürece suikastlar, soykırımlar devam edecek. Biz de tokat yemeye devam edeceğiz. Aklımızı başımıza almaz da ümmet olmayı becermezsek, maalesef katliamlar olağan olarak devam edecektir. Bizim de Allah katında hesabımız bu oranda çetin olacaktır." diye konuştu.