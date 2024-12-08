Esed Görevden Ayrıldı, Ülkeyi Terk Etti

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Suriye'deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu savunulan açıklamada, "Esed ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığı" iddia edildi.

Açıklamada, "Müzakereler sonucunda Esed, iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek, görevden ayrılma kararı aldı ve ülkeyi terk etti. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı." ifadelerine yer verildi.

Rus tarafının Suriye'deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.