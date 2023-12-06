Esed rejimi 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

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Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi ataması yaptı. Büyükelçi olarak ise Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan atandı.
Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
Böylece Esed yönetimi, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.
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