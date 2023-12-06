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Esed rejimi 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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Esed rejimi 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan'ı büyükelçi olarak atadı.

06.12.2023 - 16:35,
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Suriye'deki Beşşar Esed yönetimi, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi ataması yaptı. Büyükelçi olarak ise Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan atandı.

Esed rejimi 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Sosan'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Böylece Esed yönetimi, 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'da büyükelçi görevlendirmiş oldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Esed rejimi 11 yıl sonra Suudi Arabistan'a büyükelçi atadı - Son Dakika
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