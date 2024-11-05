Esed Rejimi'nden İsrail İddiası

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Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, "İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr??????? ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.