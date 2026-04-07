Eşeği Sürükleyenlere 26 Bin Ceza

07.04.2026 18:36
Muğla'da eşeğin sürüklenmesi sonucu 2 kişiye 26 bin 64 lira ceza kesildi, olayın detayları değerlendirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 kişiye 26 bin 64 lira ceza uygulandı.

Gölbent Mahallesi'nde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri, eşeği aracın arkasına bağlayarak sürükleyen kişilerin R.K. (60) ve T.S.A. (33) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler aynı gün Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadesinde, daha önce ölmüş olan eşeği gömmeye götürdüklerini söylediği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda ise şunlar kaydedildi:

"İlgili hayvanın dış bakıda yapılan incelemesinde ölüm sertliği geliştiği, ortalama ölüm üzerinden 12-18 saat geçtiği düşünülmüştür. Sosyal mecralarda yayınlanan video saatiyle yapılan tespitlerimizde şekillenen ölüm sertliğinin genellikle ölümden 2-4 saat sonra başlaması, 12 saatte maksimum seviyeye çıkması nedeniyle çekilen video anından daha öncesinde hayvanın ölü olduğu değerlendirilmiştir."

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelilere Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi kapsamında 26 bin 64 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Sürüklenen eşeğin ormanlık alanda ölü bulunduğu ve Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
