Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi - Son Dakika
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevini tamamladığını duyurdu. Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul göreve devam edecek.

15.04.2024 15:22  Güncelleme: 15:31
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum" dedi. Göksu'nun yerine ise geçen dönem İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul devam edecek.

31 Mart'ta yeniden Esenler Belediye Başkanı seçilen Tevfik Göksu'nun İBB Meclisi'ndeki AKP Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi. Geçen dönem AKP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak görev yapacak. Göksu'nun yerine ise geçen dönem İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul devam edecek.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksu, şunları kaydetti:

"Hayra motor şerre fren olmak, İstanbulluların hakkını savunmak için 5 yıl boyunca üstlendiğim İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevimi yeni dönemle birlikte tamamlamış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım AK Parti İstanbul İl Başkanlarımıza, yerel yönetimler birim başkanlarımıza, grup yönetimimize, meclis üyelerimize, teşkilat mensuplarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İBB AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapacak olan Zeynel Abidin Okul Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İMAMOĞLU: "BİR KAÇ AY SONRA EMEKLİ OLACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce, 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yapmış olduğu konuşmasında Göksu için "Zaten bir kaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak, yolu açık olsun öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde, yine de güzel anılarla bugün vedalaşmış olduk kendisiyle yolu açık olsun başarılar dileriz" demişti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu\'nun İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İBB Grup Başkanvekilliği görevi sona erdi - Son Dakika

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