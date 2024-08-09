Esenler Belediyesi İsrail'e Boykot Uyguluyor

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Esenler Belediyesinin iki marketinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen firmalara ait boykot edilen ürünler satılmıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bu ülkeye destek veren firmaların ürünlerini boykot edenlere destek veriliyor.

15 Temmuz Mahallesi ve 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, Esenler Belediyesi iştiraki ESKON AŞ tarafından işletilen iki mini markette, boykot edilen markaların ürünleri satılmıyor.

Bu marketlerde haftanın altı günü 09.00-23.00 arasında, ihtiyaç duyulan her türlü yiyecek ve içecek, benzer mağazalara göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Marketlerde ayrıca, 65 yaş üstünde olanlara ve 15 Temmuz Millet Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ikramı yapılıyor.