Üsküp'teki tarihi Taşköprü'ye Esenler'den ışık

Esenler Belediyesi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan tarihi Taşköprü'nün dekoratif ve mimari aydınlatma projesi için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vardar Nehri üzerinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan, Osmanlı döneminden kalma tarihi Taşköprü, gerçekleştirilecek proje kapsamında modern ve mimari dokusuna uygun bir aydınlatma sistemine kavuşacak.

Proje kapsamında işbirliği protokolü, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgjievski arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksu, Taşköprü'nün yalnızca bir yapı değil, ortak tarih ve medeniyetin önemli bir sembolü olduğunu belirtti.

Göksu, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan tarihi eserin yeniden ihyası için adım attıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizler Esenler Belediyesi olarak, Üsküp'ün kalbinde, Vardar Nehri'nin üzerinde asırlardır vakur bir edayla duran, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1451-1469 yılları arasında Mimar Sinan'a emanet ettiği Taşköprü'nün yeniden ihyası için adım atıyoruz. Yanındaki köprüler ışıl ışıl parıldarken, tarihimizin sessiz şahidi olan o aziz köprünün mahzun karanlıkta kalmasına gönlümüz razı olmadı. Şimdi o kadim eser, yalnızca taşlarıyla değil, ışığıyla da geçmişimizi, medeniyetimizi ve ecdadımıza olan vefamızı anlatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın dört bir yanında bulunan tarihi eserlerimize sahip çıkan ülkemizin bir belediye başkanı olarak, bu köprüyü aydınlatmak, sadece taşları değil, hafızayı, hatırayı ve gönül coğrafyamızı da aydınlatmaktır."

Köprünün aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından görkemli bir açılış töreni düzenleneceğini ifade eden Göksu, törende ayrıca bu toprakların çocuğu olan Sinan Akçıl'ın da sahne alacağı bir etkinlik yapacaklarını söyledi.