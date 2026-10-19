Esenler'de 2 kişinin yaralandığı kavgada 1 şüpheli operasyonla gözaltına alındı

Esenler'de 2 kişinin bıçak ve sopayla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde dün gece D.D. (24) ve K.E'nin (25) bıçak ve sopayla yaralandığı kavganın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde O.K.D. (20) ve R.U'nun (25) olaya karıştığını tespit etti.

Şüpheli O.K.D. ilçedeki bir adreste düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Diğer şüpheli R.U'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerden O.K.D'nin "kasten yaralama", "açıktan hırsızlık" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", R.U'nun ise "uyuşturucu madde kullanma", "yağma" ve "taksirle yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.