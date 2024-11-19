Esenler'de Ani Fren Yapan Sürücüye 36 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Esenler'de Ani Fren Yapan Sürücüye 36 Bin Lira Ceza

Esenler'de otoyolda ani fren yapan sürücü B.Ö.'ye 36 bin lira ceza kesildi, adli işlem başlatıldı.

19.11.2024 14:50
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Esenler'de otoyolda ani firen yaparak bir başka otomobili sıkıştıran sürücüye 35 bin 969 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir sürücünün, aracıyla ani fren yaparak başka bir otomobili sıkıştırdığı anlara ait sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Görüntüleri inceleyen ekipler trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlaşılan aracın sürücüsünün B.Ö. olduğunu tespit etti.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak", "tehlikeli şerit değiştirmek", "emniyet şeridini kullanmak", "trafiğin olağan akışına aykırı hareket etmek", "ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 35 bin 969 lira ceza verildi.

Emniyete götürülen sürücü hakkında ayrıca, "cebir ve tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Ani Fren Yapan Sürücüye 36 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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