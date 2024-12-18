Esenler'de Asker Eğlencesi Yapan Sürücülere Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Esenler'de Asker Eğlencesi Yapan Sürücülere Cezalar Kesildi

Esenler\'de Asker Eğlencesi Yapan Sürücülere Cezalar Kesildi

Esenler'de otomobilleriyle yolu kapatan 4 sürücüye toplam 15 bin 824 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

18.12.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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ESENLER'de otomobilleriyle yolu kapatarak asker eğlencesi yapan 4 sürücüye toplamda 15 bin 824 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 Aralık Cuma günü, gece saatlerinde Esenler Dörtyol tüneli içerisinde yolu kapatarak asker eğlencesi yapan sürücüleri tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli 'ulaşım araçlarının alıkonulması' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken toplamda 15 bin 824 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Asker Eğlencesi Yapan Sürücülere Cezalar Kesildi - Son Dakika

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