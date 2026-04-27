Esenler'de asker eğlencesine ateş açtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralı
Esenler'de asker eğlencesine ateş açtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralı

27.04.2026 23:09
Hızlı araç kullandığı için uyarılan Derviş G., silahla geri dönüp asker eğlencesindeki kalabalığa ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Şüpheli yakalandı.

Esenler'de 19 Nisan'da Derviş G., hızlı araç kullandığı için uyarılınca tartıştı. Kısa süre sonra silahla dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan Özer, 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Anne Esma Özer, oğlunun durumunun kritik olduğunu ve iç kanaması devam ettiğini söyledi. Şüpheli Derviş G., polis operasyonuyla yakalandı ve yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 23:45:19.
