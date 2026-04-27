Esenler'de asker eğlencesine ateş açtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralı

Esenler'de 19 Nisan'da Derviş G., hızlı araç kullandığı için uyarılınca tartıştı. Kısa süre sonra silahla dönerek asker eğlencesi için toplanan gruba ateş açtı. Kurşunlardan biri Yusuf Arda Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan Özer, 8 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Anne Esma Özer, oğlunun durumunun kritik olduğunu ve iç kanaması devam ettiğini söyledi. Şüpheli Derviş G., polis operasyonuyla yakalandı ve yarın adliyeye sevk edilecek.