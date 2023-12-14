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Esenler'de asker uğurlaması trafiği felç etti - Son Dakika
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Esenler'de asker uğurlaması trafiği felç etti

Esenler'de asker uğurlaması yapan bir grup, kamyonetleriyle girdikleri tüneli trafiğe kapattı. Şoförler araçlarının tavanına çıkarak dans edip kutlama yaparken diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

14.12.2023 - 12:01,  Güncelleme: 12:02
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ESENLER'de asker uğurlaması yapan bir grup, kamyonetleriyle girdikleri tüneli trafiğe kapattı. Bununla da yetinmeyen şoförler, araçlarının tavanına çıkarak dans ettikleri anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Esenler'de asker uğurlaması için kamyonetleriyle konvoy yapan bir grup, girdikleri tüneli kapattı. Araçlarından inerek müzik açan şoförler, kamyonetlerinin tavanına çıkıp dans ederek kutlama yaptı. Asker eğlencesi sırasında tüneldeki diğer araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Sürücülerden biri o anları Esenler'de sıradan bir asker eğlencesi ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Esenler\'de asker uğurlaması trafiği felç etti
Kaynak: DHA
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Esenler, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de asker uğurlaması trafiği felç etti - Son Dakika
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