Esenler\'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Esenler'de, yol ayrımında bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hal yolu otogar istikametinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol ayrımında bariyere çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle otogar istikametinde yoğunluk oluştu.
Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
