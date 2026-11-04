Esenler'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi, şoför yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Esenler'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi, şoför yara almadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Esenler\'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi, şoför yara almadan kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenler\'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi, şoför yara almadan kurtuldu
Haber Videosu

Esenler 100. Yıl Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken kısa süreli trafik oluştu, kamyonetten sızan yakıt ve yağ nedeniyle yolda kumlama çalışması yapıldı.

ESENLER'de şoförün kontrolünü kaybettiği kamyonet virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken oluşan trafik ve devrilen kamyonet havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında 100.Yıl Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JIV 62 plakalı kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonet şoförü araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda şoförün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik oluşurken kamyonet kasasındaki malzemeler başka bir araca yüklendi. Kaza nedeniyle kamyonetten sızan yakıt ve yağ nedeniyle yolda kumlama çalışması yapıldı. Kamyonet bir süre sonra yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İpekyoluOtomobilEsenlerTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:42
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:24:08. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler'de kontrolden çıkan kamyonet devrildi, şoför yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android