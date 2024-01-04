Esenler\'de Otomobil Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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ESENLER'de, çaldıkları otomobillere sahte plaka takan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları otomobili yakıtı bitince bırakıp hemen yeni bir araç çaldıkları ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen 3 şüphelinin çaldıkları bir otomobili lastiği patladığı için terk ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de artan oto hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri birbiri ardına çalınan kısa süre sonra terk edilen 6 otomobilin aynı kişiler tarafından çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları otomobilleri yakıtı bitince terk ederek yakındaki başka bir otomobili çalıp yoluna devam ettiklerini belirledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin bir otomobili kısa süre içerisinde çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldıkları otomobilin lastiğinin patlaması üzerine şüpheliler, bir süre lastiği değiştirmeye çalışıyor. Şüphelilerin daha sonra otomobili terk ettikleri, yakındaki başka bir otomobili çaldıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİNİN TOPLAM 122 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Şüpheliler Doğukan K.(22), Doğan G.(33) ve Yaprak S.(23) gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden Yaprak S.?nin daha önce 81, Doğan S.?nin 25, Doğukan K.'nın ise 16 suç kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sonucunda, 6 otomobil hırsızlığı, 6 plaka hırsızlığından haklarında işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.