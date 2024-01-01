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Esenler'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Oruç Reis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde seyir halindeki 34 PE 7523 plakalı otomobil, 66 ACC 608 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika