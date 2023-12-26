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Esenler'de silahlı saldırı: Zeki G. ağır yaralandı - Son Dakika
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Esenler'de silahlı saldırı: Zeki G. ağır yaralandı

Esenler'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Zeki G. ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Esenler\'de silahlı saldırı: Zeki G. ağır yaralandı
26.12.2023 - 11:38,  Güncelleme: 11:43
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ESENLER'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Zeki G. ağır yaralandı. Zeki G.'nin sokakta elinde silahla gezerken saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırı, 18.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 1107 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta elinde silahla yürüyen Zeki G., kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun Zeki G.'nin kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Zeki G.nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zeki G.'nin elinde silahla sokakta yürüdüğü esnada saldırıya uğradığı görülüyor.

Kaynak: DHA
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Saldırı, Güvenlik, Hastane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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