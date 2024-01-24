Esenler\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlıdan 1\'i Tutuklandı

Esenler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes ve Fatih mahallelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operayonda şüpheliler H.K.A. ile B.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 556,07 gram uyuşturucu madde, 10 tablet kırmızı reçeteli ilaç, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 11 av fişeği, 4 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ile 50 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.A. serbest bırakıldı.