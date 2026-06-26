Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Esenler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Reis Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 yaşından küçük şüpheli M.C. ile S.F.Ç, M.K. ve M.İ. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 36 gram uyuşturucu ile 66 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 plaka presi ve mühürü ile boyama makineleri, 87 basılmış APP plaka, 238 boş plaka, 500 harf ve rakam kalıbı ile 14 bin 605 lira nakit para ele geçirdi.

Şüphelilerin sahte plaka bastıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.F.Ç. ve M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.C. ve M.İ. serbest bırakıldı.