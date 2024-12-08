Esenler Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

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Bu yıl "Aile" temasıyla 13-17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak 5. Esenler Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festival, dünyaca ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları, ulusal ve ulusalar arası sanatçıları ve sinema profesyonelini buluşturacak.

Başkanlığını oyuncu Fikret Kuşkan'ın üstlendiği jüride, unutulmaz pek çok film, tiyatro ve dizide gösterdiği performansıyla hafızalara kazınan ödüllü oyuncu Bennu Yıldırımlar, başarılı yapımlarda imzası bulunan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmleri, romanları ve senaryolarıyla ulusal ve uluslararası birçok ödül alan yazar ve yönetmen Cengis Temuçin Asiltürk ile ulusal ve uluslararası festivallerde önemli ödüller alan yönetmen Eylem Kaftan yer alacak.

Festivalde 10 filmin yarışacağı "Kısa Film Yarışması" bölümünde en iyi filme 50 bin, ikinci filme 40 bin, üçüncü filme 30 bin ve finalistlerin her birine 7'şer bin lira olmak üzere toplam 169 bin lira ödül dağıtılacak.

Ödüller, 17 Aralık'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.