Esenyurt’a 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi

23.02.2026 16:16
Esenyurt’ta 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi için yer tahsisleri tamamlandı, sağlık altyapısı güçleniyor.

Esenyurt'a, 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kazandırmak için yer tahsisleri yapıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde ilçeye 8 yeni merkez kazandırılacak.

Bu kapsamda Pınar, Fatih, Orhangazi, Osmangazi, Akşemseddin, Mehmet Akif Ersoy, Çınar ve Süleymaniye mahallelerine ASM yapımı için yer tahsisleri tamamlandı.

Merkezlerin kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması, mahallelerde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve bölgedeki sağlık yoğunluğunun azalması hedefleniyor.

Yatırımların artan nüfusuyla dikkati çeken ilçede sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Aksoy, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Aksoy, ilçede değer katacak projelere hız verdiklerini kaydederek, "Mahallelerimize kazandıracağımız 8 yeni ASM için yer tahsislerini tamamladık. Esenyurt'umuzun sağlık altyapısını güçlendirecek adımları kararlılıkla atmanın gururunu yaşıyoruz. 8 yeni ASM'miz, mahallelerimize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

