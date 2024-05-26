Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gençlerle Kariyer Günleri\'nde Buluştu

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, üniversite hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilerle "Kariyer Günleri"nde bir araya geldi. Üniversite hayalleri ve gelecek planları konusunda gençlerle sohbet eden Başkan Özer, "Kendinize karşı, ailenize karşı, topluma karşı, bir de devlete karşı sorumluluğunuz var. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğiniz takdirde başarılı olabilirsiniz" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin verdiği kurslarda üniversiteye hazırlanan öğrencilerin çeşitli meslek gruplarıyla bir araya getirildiği Kariyer Günleri'nde gençlerle buluşan Başkan Özer, akademik ve mesleki anlamda bilgi ve birikimlerini aktardı.

Başkan Özer, gençlere sorumluluk bilincinin ve başarı yolunda güdülenen hırsın önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendinize karşı, ailenize karşı, topluma karşı, bir de devlete karşı sorumluluğunuz var. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiğiniz takdirde başarılı olabilirsiniz. Herkesin içinde bir aslan yatar ama bazıları o aslanı beslemezler. Aslan aç kalır sonra da ölür. Dışarı çıktığınızda etrafınıza bakarsanız, karnında ölü aslanlarla dolaşan binlerce insan görürsünüz. Siz o herkeslerden olmak istemiyorsanız çok çalışacaksınız, emek sarf edeceksiniz, ter dökeceksiniz ve günün birinde içinizdeki o aslanı kükreteceksiniz. Sizin içinizdeki aslan ölmesin. Onu yaşatacaksınız. O sizin motivasyon kaynağınız olacak. O, sizi hedeflerinize ulaştırmak için daima sırtında taşıyacak. Siz farkında olmayacaksınız, o sizi taşlayacak. O nedenle biraz hırs iyidir."

Öğrencilere bilgi, birikim ve deneyimlerini aktaran Özer, şunları söyledi:

" Dostoyevski, 'İki tür insan var' diyor: 'Olağanlar, bir de olağan dışı olanlar. Olağanlar yer, içer, neslin devamını sağlarlar. Ama asla mutlu ve başarılı olamazlar. Çünkü korkaklardır. Korkak oldukları için risk edinmezler, risk edinmedikleri için acı çekmezler.' Acı yoksa mutluluk da yok. Bir elinde mutluluğu tutuyorsan, istiyorsan ömründe acıya hazır olacaksın. Bir de 'Olağan dışı olanlar var' diyor. 'Olağan dışı olanlar büyük mutluluklara ve büyük başarılara imza atarlar. Çünkü cesurdurlar, risk alırlar ve acıya katlanırlar. Kaybetseler dahi o oranda da kazanırlar. Gelgelelim, olağanlar sadece korkak değil, aynı zamanda kıskançlardır. Ellerinden gelse olağan dışı olanları asarlar, sonra da başsız kaldılar diye onların heykellerini dikip yaslarını tutarlar.' Eğer dünya bugüne gelmişse bu olağan dışı insanların sayesinde gelmiştir. Dünyaya iz bırakanlar, daima güzel anılır. Onun için siz karar verin, olağan mı, olağan dışı mı olmak istiyorsunuz?"