Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Yayla Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu Yayla Şenliği'ne Katıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği yayla şenliğine katıldı. Başkan Özer, konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

23.07.2024 16:22
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu, yayla şenliğine katıldı. Şenlikte konuşan Başkan Ahmet Özer, "Gönüllerin köprüler kurduğu bir ortamdayız. Önemli olan birlik beraberlik içinde olmamız. Bizim, eşit temelde kardeşçe bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik istiyoruz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Anadolu Van Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği yayla şenliğine katıldı. Tuzla Akfırat Ömer Halisdemir Mesire Alanı'nda gerçekleşen Geleneksel Vanlılar Yayla Şenliği programına Başkan Özer'in yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Mehmet Veysi Dilekçi, Van İş Adamları Derneği (VİŞAD) Başkanı Feyzullah Kardaş, Van ilçe belediyeleri eş başkanları, belediye başkan vekilleri, Vanlı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik, halaylar, yöresel yemekler ve birbirinden güzel aktivitelerin düzenlendiği etkinlikte, katılımcılar doyasıya eğlendi.

"Gönüllerin köprüler kurduğu bir ortamdayız"

Programda konuşan Başkan Özer, "Güzel bir ortam, iyi bir duygudaşlık ile gönüllerin köprüler kurduğu bir ortamdayız. İnsanın başı nerede olursa olsun köklerinden beslenir. Yaşar Kemal İstanbul'da yaşıyordu ama Çukurova'yı, Van'ı, Süphan'ı yazıyordu. Çünkü oradan besleniyordu. Siz de şimdi buradasınız ama aklınız, rahmanınız, gönlünüz ister istemez geldiğiniz yerdedir. En önemlisi bizim birlik beraberlik içinde olmamızdır. Bizim eşit temelde kardeşçe bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik istiyoruz" dedi.

Yerel kültürü evrensel kültürle, evrenseli de yerelle bütünleştirmek gerektiğini vurgulayan Özer, "Sevgili Yaşar Kemal'in dediği gibi dünya binbir çiçekli bir bahçe olursa güzeldir. Tek bir renk güzel olmaz. O nedenle renk renk bir arada olduğumuzda bu bizim zenginliğimizi gösteriyor. Bugün de burada bu zenginliği yaşıyoruz. O nedenle kendi kültürlerimizi elbette ki geliştireceğiz. Hep beraber demokratik, katılımcı, şeffaf, eşit, adil, kapsayıcı bir yerel yönetim modeli yaratmak için çalışıyoruz. Hep beraber çalışacağız, üreteceğiz ve üretilenin hakça paylaşılmasını sağlayacağız ve en önemlisi bunların toplumsal barış içinde gerçekleşmesine katkıda bulunacağız. Hepimizin temel amacı budur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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