Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kadınların Özgürleşmesi İçin Çalışmalar Yapacak

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Kadınlar bizim kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle kadınların hem fikren hem de ekonomik olarak özgürleşmesi için çalışmalar yapacağız. Sadece lafla da özgürleşme olmaz. Onun altyapısını kurmalıyız" dedi.

Başkan Özer, İstanbul Göle Kadın Meclisi Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Başkan Özer'in yanı sıra yeniden Göle Kadın Meclisi Başkanı seçilen Türkan Deli, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Çınar, Göle Dernekler Federasyonu Başkanı Eren Küpeli, Ardahan Kültür Evi Başkanı Efrail Çiftçi, Damal Dernekler Federasyonu Başkanı Güner Kökat, muhtarlar, STK temsilcileri ve meclis üyeleri yer aldı.

Programda yaptığı konuşmada kadın meclislerini önemsediklerini, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmaları için çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Özer, şunları dile getirdi:

"Ben seçim sürecinde 'Kadın varsa hayat vardır' dedim. Kadın bizim kırmızı çizgimizdir. Kadını mutlak surette yüceltmemiz ve hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Göle Kadın Meclisi'ni çok önemsiyorum. Bu örneklerin çoğalmasını istiyorum. Biz de kadınlarla ilgili üretim alanlarını açacağız. Onların kendi hünerlerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacağız. Hatta bu hünerlerini pazarlaması konusunda belediyenin öncülük etmesi için gerekenleri yapacağız. Ayrıca kadınların kendi hünerlerini gerçekleştirebilmesi için bizim kültür merkezlerimizde bir takım kurslar açacağız. Bu aynı zamanda kadının hem fikren hem de ekonomik olarak özgürleşmesi demektir. Sadece lafla da özgürleşme olmaz. Onun altyapısını kurmalıyız. Mesela kadın meclislerini kurarak kadının yönetime katılmasını sağlamalıyız. İşte kent konseyinde olduğu gibi aynı zamanda belediyede de kadın istihdamının önünü açmalıyız. Geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden, bayram seyran demeden çalışıyoruz. Belediyeyi tanımaya çalışıyoruz, örgütleniyoruz. 'Neler yapabiliriz? Esenyurt'umuzu 21. yüzyıla nasıl hazırlayabiliriz' çalışmaları içerisindeyiz. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından birini de kadınlar oluşturacaktır. O nedenle de bugün burada, bu etkinliğin olmasını da belediye olarak önemsiyoruz. Bizim İncirtepe'de bir tesisimiz var. Çok büyük, güzel bir tesis ama atıl kalmış. Onu şimdi harekete geçireceğiz. Belki kadın el emeğinin de işleneceği bir yer haline getirebiliriz. Mahallelerde kuracağımız merkezlerde kadınların kooperatifler yoluyla örgütlenmelerine öncülük edebiliriz. Yine kendi el emeklerini pazarlayabilecekleri, kendi ekonomik özgürlüklerini kazanabilecekleri bir takım olanakları sunabiliriz. Sizden gelen projeler olabilir. Bunları da el birliğiyle hayata geçireceğiz. Esenyurt'ta eğer bir başarı elde edeceksek o başarı da mutlaka kadının eli olmalıdır."