Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

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Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. İfade süreci sonrası tutuklanma kararı verildi.

31.10.2024 00:14  Güncelleme: 05:40
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Haber: Gaye Şeyma CAN-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alınan ve akşam saatlerinde emniyetten İstanbul Adliyesi'ne götürülen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, gece yarısı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Gün boyunca emniyette tutulan Özer, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. 18.45 sıralarında savcılığa ifade vermeye başlayan Ahmet Özer'in ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Savcılık, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i, TCK 314/2'den, 'PKK/KCK üyeliği' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

Yaklaşık iki saat de Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Özer hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Özer cezaevine gönderildi.

Gelişmeleri adliye önünde bekleyenler Özer'in ifade verdiği ve tutuklandığı anlarda "Hükümet istifa", "Susma sustukça sana gelecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak tepki gösterdi. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye'nin en kalabalık nüfusüna sahip ilçesi Esenyurt'ta 228 bin seçmenin oyunu alarak, yüzde 49 oy oranı ile belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı - Son Dakika

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