Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Özel Bireylerle Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Özel Bireylerle Buluştu

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“Yaza Merhaba” etkinliğinde özel bireyler ile bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Onları Esenyurt'un bir hediyesi olarak gördüğümüzü, her zaman bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, olacağımızı bilmenizi isterim. ‘Engelsiz bir Esenyurt’ yaratabilmek için altyapı ve üstyapı projelerini hayata geçirerek yeni rehabilitasyon merkezleri açacağız” dedi.

06.07.2024 12:04  Güncelleme: 12:35
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(İSTANBUL) - "Yaza Merhaba" etkinliğinde özel bireyler ile bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Onları Esenyurt'un bir hediyesi olarak gördüğümüzü, her zaman bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, olacağımızı bilmenizi isterim. 'Engelsiz bir Esenyurt' yaratabilmek için altyapı ve üstyapı projelerini hayata geçirerek yeni rehabilitasyon merkezleri açacağız" dedi.

Esenyurt Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde dönem boyunca eğitim gören özel bireyler, "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu. Düzenlenen etkinliğe, Ahmet Özer'in yanı sıra Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Göle Kadın Meclisi Başkanı Türkan Deli, Esenyurt Kızılay Şube Başkanı Aytekin Çolak ile çok sayıda özel birey ve aileleri katıldı. Esenyurt Kızılay Şube Başkanlığı ve Zafer Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Engelsiz bir Esenyurt yaratacağız"

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak özel bireylerin her an yanında olacaklarını belirten Özer, "Rehabilitasyon Merkezimizde eğitim gören çocuklarımızla ve aileleriyle "Yaza Merhaba" etkinliği adı altında bir ortak duygudaşlık yaratmak üzere burada bulunmaktayız. Bizim, Belediye olarak bu konuda 2 büyük sözümüz var. Bunlardan biri sosyal belediyeciliğin gereği olarak dezavantajlı kardeşlerimize ve ailelerine el uzatılması konusudur. Engelli yurttaşlarımızın, yoksullarımızın, açlık sınırı altında yaşayanların karşılanması gereken günlük ihtiyaçları var. İşte toplum olmanın, devlet olmanın gereği burada devreye girer. Biz de Esenyurt Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri bu heyecanla, bu aşkla çalışıyoruz" dedi.

Başkan Özer, özellikle dezavantajlı grupları çok önemsediklerini vurgulayarak, "Onları Esenyurt'un bir hediyesi olarak gördüğümüzü, her zaman bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, olacağımızı bilmenizi isterim. Bu noktada hazırladığımız çok çeşitli projelerimiz var. 'Engelsiz bir Esenyurt' yaratabilmek için altyapı ve üstyapı projelerini hayata geçirerek yeni rehabilitasyon merkezleri açacağız. Ayrıca yapmış olduğumuz yardımları iki katına, üç katına çıkarmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Zihnimizi ve Bakış Açımızı Değiştirmeliyiz"

Empatiyle yaklaşımın önemine işaret eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayın ki, herkes engelli adayıdır. Dolayısıyla burada temel motivasyon kaynağımız empatidir. Kendimizi bu kardeşlerimizin yerine koymamız ve öyle düşünmemiz gerekir. Bunun için eğitimle sağlanacak bir zihniyet devrimi yapmalıyız. Bu tür toplantılar, etkinlikler düzenleyerek ortak paydaları büyütüp farkındalık yaratmalıyız. Ama önce değişmeye kendimizden başlamamız lazım. Zihnimizi ve bakış açımızı değiştirmeliyiz. Engellilerimize pozitif bakış onların umudunu çoğaltacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Özel Bireylerle Buluştu - Son Dakika

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