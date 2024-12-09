Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Tutukluluğuna İtiraz - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Tutukluluğuna İtiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Özer\'in Tutukluluğuna İtiraz

Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluk kararına itiraz ederek delil isteminde bulundu.

09.12.2024 13:16
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Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, müvekkilleri hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde çıkan karara itiraz dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Avukatlar Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, Çağlayan'dan basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sınar, Özer'in tutukluluk incelemesinde devam kararı verilmesinin ardından buna itirazda bulunduklarını söyledi.

Müvekkilleri Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen kuvvetli suç şüphesi ile somut delillerin nelerden ibaret olduğunu öğrenmek istediklerini dile getiren Sınar, "Biz, bu soruşturma sürecinde müvekkilimiz hakkında yeterli suç şüphesini dahi ortaya koyan hiçbir somut delilin bulunmadığına dolayısıyla müvekkilimiz hakkında derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Özer'in diğer avukatı Hüseyin Ersöz ise adil yargılanma ile savunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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