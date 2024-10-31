Esenyurt Belediye Başkanı PKK/KCK Soruşturmasında Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı PKK/KCK Soruşturmasında Tutuklandı

Ahmet Özer, PKK/KCK ile irtibatı nedeniyle tutuklandı, terörle bağlantılı kişilerle ilişkileri tespit edildi.

31.10.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının detaylarına ulaşıldı.

Sevk yazısında Ahmet Özer'in irtibatlı bulunduğu kişilerden Şevket T'nin avukatlık mesleğinden dolayı terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleriyle irtibatlı olabileceği, ayrıca yeğeni Agit B'nin PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Özer'in irtibatlı olduğu Abdurrahman D. hakkında 2005'te "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve 2014'te "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından işlem gerçekleştirildiği ve 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde kurulan koordinasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içinde faaliyet yürütüyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının Abdurrahman D. hakkında başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011'de kuruluşu ilan edilmiş olan Halkların Demokratik Yapılanması içinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın halen derdest olduğu bildirildi.

Özer'in teyzesinin oğlu Muhammet S.Ç'nin kuzeni Mehmet S.A'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında teknik takip sırasında Özer ve avukat Şevket T'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

MEBYA-DER'in terör örgütü PKK/KCK içindeki konumuna dair şemaya da yer verilen sevk yazısında, Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderdiği şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu, gerçekleştirilen sorgulamada Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira para girişinin olduğu belirtildi.

Kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme

Sevk yazısında Ahmet Özer'in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerinde HTS dökümleri incelendiğinde terör örgütü PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bunlardan 47'sinin terör suçlarından aranmasının bulunduğu, 5'inin halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında oldukları vurgulandı.

Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi. Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.

Esenyurt Belediyesinin 5 Ekim'de düzenlediği festivalde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan hakkında mahkumiyet bulunan şarkıcı Rojda S'nin verdiği konser sırasında katılan bazı kişilerin terör örgütü elebaşı lehine slogan attıkları belirtildi.

Yazdığı kitapta terör örgütü propagandası

Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde yazdığı kitapların bulunduğu, 2016 yılında yayımladığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesini işlediği, kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini överek anlattığı ifade edildi.

Özer'in belediyedeki makam odasında bulunan derginin 12'nci sayfasında 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sırasında çıkan çatışmada öldürülen Hakan A'nın cenazesinin babası tarafından teslim alındığına dair görselin olduğu bildirildi.

Esenyurt Belediyesinde yapılan aramalarda A4 boyutunda, yazılmış veya yazımı süren kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık yazının ele geçirildiği, yazı içeriklerinde örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Soruşturma, Ahmet Özer, Politika, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Terör, Hukuk, Suç, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı PKK/KCK Soruşturmasında Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı PKK/KCK Soruşturmasında Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.