Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Aksoy, öğretmenlerle buluştu
26.02.2026 15:34
Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede görev yapan öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede görev yapan öğretmenlerle iftarda bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına Aksoy'un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, ilçe protokolü, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okunup dua edildi, ardından oruç açıldı.

Belediye Başkan Vekili Aksoy programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 250 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Esenyurt'ta uzun yıllar derslik ve okul sayısının yetersiz kaldığına dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde önemli adımlar attıklarını belirten Aksoy, 10 okuldan oluşan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin eğitime başladığını hatırlattı.

Aksoy, Ardıçlı Mahallesi'nde yarım kalan "Beşli Lise" projesinin Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini, 3 yeni ilkokul projesinin tamamlandığını, 24 derslikli Durmuş Döven İlkokulu'nun yapımının ise devam ettiğini aktardı.

Eğitime desteğin yalnızca okul yapımıyla sınırlı olmadığının altını çizen Aksoy, 10 bin lise ve üniversite öğrencisine sınav hazırlık kursu verildiğini, kültür, sanat ve mesleki kurslarla 32 bin vatandaşa ulaşıldığını ifade etti.

Aksoy, spor akademisi sınavlarına hazırlanan 200 öğrenciye de destek sağlandığını ve birçok branşta binlerce öğrenciye spor eğitimi verildiğini dile getirdi.

İlçedeki kütüphanelerin modernize edildiğini, Cemil Meriç Kütüphanesi'nin 24 saat açık "uyumayan kütüphane" konseptiyle hizmet verdiğini vurgulayan Aksoy, 11 kreşte bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını, 19 okulda yaz ve ara tatil döneminde yenileme çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Aksoy, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında 26 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandığı bilgisini verdi.

Okullarda ücretsiz ve temiz içme suyuna erişim için su sebili uygulamasının başlatıldığını açıklayan Aksoy, pilot uygulama kapsamında Sezai Karakoç Lisesi, Merkez Ortaokulu ve Ali Fuat Üstün İlkokulu'nda toplam 11 modern su sebilinin kurulduğunu, ayrıca uygulamanın farklı modellerinin kısa sürede tüm okullara yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

İlçeye ilk öğretmenevinin de kısa sürede kazandırılacağını sözlerine ekleyen Aksoy, "Eğitime yönelik desteklerimizle hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin yanında olmaya, onların yükünü hafifletmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Can Aksoy, Güncel, Son Dakika

